Получена самая свежая фотография Луны
- 23 августа 2019, 12:29
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Руководители индийской космической миссии, во время которой аппарат «Чандраян-2» совершает облет вокруг Луны, рассказали о последних новостях. Недавно зонд сделал фотографию нашего спутника с высоты 2000 километров.
Напомним, что «Чандраян-2» был запущен в начале июля 2019 года и уже 19 августа вышел на лунную орбиту. Посадочный модуль «Викрам» с луноходом должен приземлиться на спутник Земли 7 сентября.
Опубликованное фото Луны — самое свежее.
На снимке изображен экваториальный регион, в который высаживалась миссия «Аполлон».
Основная цель «Чандраян-2» — Южный полюс нашего спутника. Если все пойдет по плану и посадочный модуль сможет мягко приземлиться, то он займется изучением малоисследованной области Луны.
Еще одним пунктом миссии «Чандраян-2» является анализ атмосферы Луны.
Несмотря на долгий путь к Луне и большим затратам на миссию, «Чандраян-2» проработает всего сутки до наступления лунной ночи. К сожалению, его модуль и инструменты не смогут пережить такие низкие температуры.
Всего за сутки аппарат должен приземлиться, достать оборудование и попытаться изучить грунт в этой области, а также исследовать сейсмическую активность.
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