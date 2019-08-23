Получена самая свежая фотография Луны

Руководители индийской космической миссии, во время которой аппарат «Чандраян-2» совершает облет вокруг Луны, рассказали о последних новостях. Недавно зонд сделал фотографию нашего спутника с высоты 2000 километров.

Напомним, что «Чандраян-2» был запущен в начале июля 2019 года и уже 19 августа вышел на лунную орбиту. Посадочный модуль «Викрам» с луноходом должен приземлиться на спутник Земли 7 сентября.

Опубликованное фото Луны — самое свежее.

На снимке изображен экваториальный регион, в который высаживалась миссия «Аполлон».

Основная цель «Чандраян-2» — Южный полюс нашего спутника. Если все пойдет по плану и посадочный модуль сможет мягко приземлиться, то он займется изучением малоисследованной области Луны.

Еще одним пунктом миссии «Чандраян-2» является анализ атмосферы Луны.



Несмотря на долгий путь к Луне и большим затратам на миссию, «Чандраян-2» проработает всего сутки до наступления лунной ночи. К сожалению, его модуль и инструменты не смогут пережить такие низкие температуры.

Всего за сутки аппарат должен приземлиться, достать оборудование и попытаться изучить грунт в этой области, а также исследовать сейсмическую активность.