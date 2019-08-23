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Юг России оккупировали переносчики смертельных болезней

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© Pixabay

© Pixabay

Жители южных российских регионов оказались под угрозой заболевания смертельными тропическими болезнями. Таковы неутешительные выводы масштабного экологического исследования популяций комаров. Насекомые, способные переносить желтую лихорадку и вирусы денге, Чикунгунья и Зика, переселяются к нам из Египта и Юго-Восточной Азии. Их находят в Крыму и на всем побережье Черного моря.

По словам специалистов, укус хотя бы одного туриста таким комаром способен привести к смертоносной эпидемии в целом регионе. На юге России уже зафиксированы вспышки лихорадки Западного Нила, которую также переносят эти насекомые. Роспотребнадзор сообщал ранее о семи заболевших на Кубани. С ростом среднегодовых температур опасность может угрожать и жителям центральной части страны.

Исследование популяции комаров на черноморском побережье Краснодарского края провели ученые Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, Института общей генетики имени Вавилова, и МГУ имени Ломоносова, пишет газета «Известия».

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева, обнаруженные виды пришли в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии в связи с глобальным потеплением. Эта проблема наблюдается сейчас во всем мире. Переносчики тропических болезней мигрируют в области с подходящими им климатическими условиями. Прогноз ученых выглядит довольно страшно. Они считают, что к 2050 году эти виды насекомых могут достичь Швеции.

До 2001 года таких комаров в России не наблюдали. В незначительных количествах они встречались на территории СССР в 1950-х. В стране была запущена программа по их целенаправленному истреблению. Это было связано со вспышками лихорадки Денге в странах Южной Европы. Тогда отмечалось большое количество смертельных исходов.

Число жертв лихорадки денге резко возросло в последний месяц на Филиппинах. Число скончавшихся составило 807 человек.

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Комментарии (1)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 05:59

    Ну так вокруг России хим лаборатории Сионских Штатов Америки в бывших странах СССР, вот тебе и троянский конь.

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