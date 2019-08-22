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63-летняя моложавая бабушка заявила, что никогда не поздно быть сексуальной

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Австралийке Лесли Максвелл (Lesley Maxwell) 63 года, но выглядит она почти вдвое моложе. А всё благодаря стройному и накачанному телу. Женщина уверяет, что благодаря занятиям спортом не только улучшила здоровье и фигуру, но и наладила свою сексуальную жизнь и теперь ходит на свидания с мужчинами моложе её на десятилетия.

У Лесли три внука и большая любовь к спорту, в 48 лет она стала работать личным тренером, а в 49 выиграла своё первое соревнование по фитнесу.

У меня всегда был большой интерес к здоровью и фитнесу, и я была полна решимости найти способ выглядеть и чувствовать себя моложе. Мне нравилось быть сильной и выигрывать пари у мальчиков, что я могу поднять вес больше, чем они. Моя мама говорила мне: „Мальчики не любят мускулистых девушек“. Но я знаю, что они любят! — рассказала Лесли изданию The Sun.

Австралийка говорит, что секрет молодости прост и банален — правильное питание и физическая нагрузка. Сама женщина занимается пять раз в неделю и говорит, что чувствует себя нестареющей.

Все мои партнёры были моложе меня, включая моего бывшего мужа, с которым у меня была 13-летняя разница в возрасте. Я привлекаю гораздо более молодых мужчин. Сейчас я намного счастливее и увереннее в себе, чем когда была моложе, тем более что у меня появилось много новых друзей из тренажерного зала и благодаря соревнованиям, — улыбается молодая бабушка.

Всё, что я бы сказала: не ждите! Работайте над собой сейчас! Я уверена, что каждая женщина хочет быть привлекательной и вернуть свою сексуальность. Это возможно! Я занимаюсь пять раз в неделю в течение часа, делаю становую тягу, приседания, пресс, жим от груди и другие упражнения. А также я максимально отказалась от нездоровой пищи.

В любой непонятной ситуации — качайте ягодицы и руки. Откажитесь от рафинированной еды и тренируйтесь с весами, чтобы создать молодое и упругое тело. Спорт тонизирует вас и даст вам энергию.

Ранее «Ридус» рассказывал про секрет молодости 42-летней мамы двоих детей, которая выглядит на 20. И некоторые её советы звучат довольно необычно.

Также мы писали про нестареющую библиотекаршу, которая утверждает, что остаётся вечно молодой благодаря холоду. И она действительно очень хорошо сохранилась.

Искреннее восхищение вызывает сексуальная мама пятерых детей, которая похудела на 115 кг, обзавелась потрясающим телом с кубиками на прессе и стала самой желанной женщиной Англии!

Также мы публиковали любопытную историю 68-летнего деда, который выглядит 20-летним из-за того, что регулярно висит вниз головой — по полчаса каждый день.

А ещё рассказывали о 50-летнем фотографе, который также выглядит не старше 20 лет и утверждает, что секрет его молодости в курице по-хайнаньски.

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