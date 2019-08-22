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Котята устроили игры с дискотечным шаром и влюбили в себя соцсети

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало популярным видео с маленькими котятами, для которых в комнате включили дискотечный шар и заполнили всё пространство огоньками. Животные страшно обрадовались и удивились такому перформансу и начали охотиться за мигающими точками, чем немало повеселили зрителей.


Ролик стал вирусным на портале Reddit и собрал там свыше 11 тысяч лайков и сотню комментариев, в которых пользователи заходятся от умиления к танцующим котятам.

Мне нужно было это ❤️
О, я чувствую такую любовь!
Кошки могут танцевать)
О… я подумываю купить диско-шар прямо сейчас!
Кошки и фонарики. Часы развлечений.
Где я могу наблюдать за этим каждый день?
Муррррр, детка, мурррр!
Это великолепно)
Спасибо, что разместили это.
Миру нужно больше котят!
Я влюблен в эту кошечку с половинкой хвоста, такая милая.
Когда это выходит в кинотеатрах?))

Ранее «Ридус» рассказывал про кота-охотника, который устроил танцы перед рыбой, чтобы поймать добычу, но тщетно, зато весело.

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