Котята устроили игры с дискотечным шаром и влюбили в себя соцсети

В интернете стало популярным видео с маленькими котятами, для которых в комнате включили дискотечный шар и заполнили всё пространство огоньками. Животные страшно обрадовались и удивились такому перформансу и начали охотиться за мигающими точками, чем немало повеселили зрителей.

Ролик стал вирусным на портале Reddit и собрал там свыше 11 тысяч лайков и сотню комментариев, в которых пользователи заходятся от умиления к танцующим котятам.

Мне нужно было это ❤️

О, я чувствую такую любовь!

Кошки могут танцевать)

О… я подумываю купить диско-шар прямо сейчас!

Кошки и фонарики. Часы развлечений.

Где я могу наблюдать за этим каждый день?

Муррррр, детка, мурррр!

Это великолепно)

Спасибо, что разместили это.

Миру нужно больше котят!

Я влюблен в эту кошечку с половинкой хвоста, такая милая.

Когда это выходит в кинотеатрах?))

Ранее «Ридус» рассказывал про кота-охотника, который устроил танцы перед рыбой, чтобы поймать добычу, но тщетно, зато весело.