Разгадана еще одна тайна «озера скелетов»

Международная команда ученых рассказала еще об одном секрете озера Роопкунд, которое находится в индийских Гималаях. В результате исследования оказалось, что в нем находятся останки людей из разных эпох.

Как они туда попали и почему умерли, долгое время оставалось загадкой.

Недавно специалисты провели ДНК-исследование скелетов и выяснили, кем являются погибшие люди.

Необычное озеро нашли еще в прошлом веке, и за это время «озеро скелетов» исследовало много ученых. Одни предполагали, что люди погибли из-за сильного шторма, другие — из-за массового убийства небольшой деревни.

Но позднее выяснилось, что останки людей не относятся к одному времени.

Мы решили еще раз исследовать останки, чтобы определить, когда жили и умерли эти люди. Мы проанализировали 38 останков, которые принадлежали разным группам, жившим далеко от Средиземного моря. Скелеты попадали в озеро в разное время в течение тысячи лет, — рассказали ученые.

Также специалисты основывались на данных, собранных десять лет назад генетиком Кумарасами Тангарадж из Индийского центра клеточной и молекулярной биологии. Тогда удалось секвенировать митохондриальную ДНК 72 скелетов из озера.

Часть останков, как и предполагалось, имела индийское происхождение. Но были и другие: например, часть людей являлись жителями Западной Европы.

Во время нового исследования ученые сгенерировали ДНК 38 особей. Затем эти 38 геномов сравнивали с 1521 древним и 7985 современными людьми со всего мира.

В итоге все останки поделили на три группы. Самая большая состояла из 23 человек с ДНК индусов. Интересно, что все эти люди не были родственниками.

Во второй по величине группе, состоящей из 14 особей, предположительно, были жители Крита и Греции. Наконец, у одного оставшегося человека была ДНК, указывающая на происхождение из Юго-Восточной Азии.