Девушка заказала платье, но в него поместились не все части её тела

Студентка из Великобритании Бетани Уорд (Bethany Ward) готовилась отпраздновать двухлетнюю годовщину со своим бойфрендом Эйнсли Хиксом (Ainsley Hicks) и по этому поводу заказала себе платье, чтобы выглядеть неотразимо. Однако что-то пошло не так. Розовое атласное платье-двойка от бренда Boohoo, состоящее из короткого топа и узкой юбки-карандаша, село на девушку вовсе не так, как она ожидала. В платье поместились не все части тела британки — пышная грудь просто вывалилась из-под топа.

Это Бетани и её парень

Вот так платье, заказанное британкой в интернет-магазине, выглядит на модели

А вот так костюм сидит на покупательнице

Я ношу 12-й размер, но мой верх может варьироваться в зависимости от модели. Однако этот костюм стал полным фиаско — рассказала девушка изданию The Sun.

К слову, розовый атласный костюм-двойка продаётся за 14 фунтов стерлингов и изготавливается также в лимонно-жёлтом цвете.

Пышные девушки должны быть осторожны при заказах в интернет-магазинах. Это одежда массового производства, почему они не заботятся о покупательницах нестандартных размеров? Нам навязывают стандарты красоты, которые им удобны, поэтому неудивительно, что молодые девушки страдают такими вещами, как дисморфия, и недовольны своей внешностью, — негодует британка.

Ранее «Ридус» рассказывал подобную историю, когда девушка заказала купальник, но получила бикини на несколько размеров меньше. Соцсети не смогли удержаться от смеха, глядя на её нелепую фотографию.

Что касается других платьев, мы публиковали историю о модном платье, похожем на мешок из-под лука, которое продаётся за 27 тысяч рублей. Потенциальные покупатели негодуют.

Также мы писали, как интернет-магазин взбесил покупателей прозрачным платьем из плёнки за 88 долларов. Одна девушка тут же сделала такой же наряд из подручных средств и посоветовала всем следовать её примеру.

Ещё «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.