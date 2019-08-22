10+ примеров ужасного дизайна кухонь, которые повеселят вас

Кухня — сердце любого дома, именно здесь собирается вся семья за завтраком, встречаются друзья за ужином. Именно поэтому каждая хозяйка стремится, чтобы кухня была уютной, функциональной и красивой. Правда, некоторые дизайнеры считают, что красиво — это повесить пианино над печкой и выгравировать автомобиль на окнах, а функционально — это поставить на кухне унитаз и ванну. Мы собрали для вас самые выдающиеся примеры ужасного дизайна кухонь, глядя на которые так и хочется воскликнуть: «О боже, что это?!»

1. «Никогда не видел ничего ужаснее»

2. «Модный лофт в Сан-Франциско ценой в 1 миллион долларов имеет диагональную опорную балку, которая проходит через середину кухни, ожидая несчастного случая»

3. «У меня на кухне унитаз»

4. «Даже печь как будто говорит — за что ты делаешь это со мной?!»

5. «А что если они разведутся? Или продадут квартиру?»

6. «Пианино над печкой? Это конец света»

7. «Открытая концепция зашла слишком далеко»

8. «Какой интересный дизайн шкафа»

9. «На моей кухне ванна. Добавил занавеску для конфиденциальности»

10. «Кажется, эта кухня находится под атакой каких-то гигантских ходоков»

11. «Как люди узнают, что мы необычные, если мы не выгравируем Lamborghini на окне кухни?»

12. «Это было установлено вверх ногами?»

13. «Как вам такая открытая концепция?»

14. «Когда экономия места зашла слишком далеко»

15. «Дизайнер был явно не в себе, когда придумывал этот стол»

16. «Офисная кухня»

17. «На этой кухне всё максимально не продумано»

18. «Дерьмовый дизайн кухни, в буквальном смысле»

19. «Ещё одна ванна на кухне»

20. «Когда вы не понимаете наверняка, находится ли кухня в ванной или ванная комната на кухне»

Какая из этих фотографий впечатлила вас больше всего?