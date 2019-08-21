Путин объявил о завершении работ на финском участке «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин объявил о завершении строительства участка газопровода «Северный поток-2» на территории экономической зоны Финляндии.

«Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским лидером Саули Ниинистё в Хельсинки.

«Думаю, что проект будет реализован», — добавил Владимир Путин, отметив зависимость строительства «Северного потока-2» от европейских стран-партнеров, и подчеркнув заинтересованность Европы в получении российского газа.



1 августа пресс-служба «Газпрома» сообщила, что по дну Балтийского моря уже уложено 1739 километров труб газопровода «Северный поток — 2», что составляет примерно 71% от его общей протяженности по двум ниткам.

Напомним, «Северный поток» включает в себя две нитки от побережья России до Германии через Балтийское море общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, и кроме Дании все остальные страны уже согласовали прокладку труб. Проблема с получением разрешения от Дании может обойтись в 660 миллионов евро.

Активно препятствуют строительству газопровода и Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал власти Германии за решение строить газопровод и угрожал санкциями всем участникам проекта. В конце июля Комитет по международным делам Сената США одобрил санкции против «Северного потока 2». Согласно документу, санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к определенным операциям, связанным с «Северным потоком-2».



Тем не менее, и в России, и в Германии уверены в успехе проекта. 1 августа пресс-служба «Газпрома» отчиталась о готовности морского участка газопровода на 71%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прямо заявила, что газопровод будет достроен, несмотря ни на какие попытки противодействия, а глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер публично выступил в его поддержку.

