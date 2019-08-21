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Китайские туристы озолотили Россию

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Центральный банк России впервые за всю историю наблюдений признал китайских туристов лидерами по совокупным расходам в России.

«В первом квартале 2019 года наибольшие совокупные траты в России „впервые в ряде наблюдений“ осуществили граждане Китая, констатировал ЦБ в своем отчете „Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации“. В январе — марте китайцы потратили в России 264 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее», — сообщает РБК.

Прежде больше всех в России тратили приезжие с Украины, за ними следовали путешественники из Европы, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Большинство всех иностранцев (59%) приезжали в Россию с деловыми целями, так что они скорее пытались увезти из страны деньги, а не потратить их.

В первом квартале 2019 года турпоток из Китая вырос на 17%, до 342 тысяч человек. В отличие от украинцев и бывших соотечественников из стран СНГ, благосостояние китайцев непрерывно растет, так что они могут позволить себе тратить гораздо больше. При этом в общем въездном турпотоке доля Китая составляет всего лишь 6%, тогда как Украины — 23%.

Как рассказывал «Ридус», у китайцев очень популярно байкальское туристическое направление, но местные жители и власти испытывают к гостям смешанные чувства: в регионе не хватает гостиничных номеров и транспорта для обслуживания туристов, а сами они прижимисты, много мусорят, нагло себя ведут и предпочитают пользоваться услугами турагентств и гостиниц, которыми владеют китайские предприниматели. В результате выгоды от наплыва туристов из КНР Россия получает меньше, чем могла бы, а львиную долю доходов забирает себе китайская диаспора.

Тем не менее байкальские предприниматели от китайских туристов все равно в плюсе — более доходной альтернативы в Иркутской области все равно нет, к тому же китайцы приезжают круглый год, что позволяет избежать проблем сезонности в бизнесе. Китайцы едут именно на иркутскую сторону Байкала, почти полностью игнорируя его бурятское побережье, хотя оно географически ближе к границе КНР, поскольку туристическая и транспортная инфраструктура лучше развита именно в Иркутской области. Также у китайских туристов популярны Москва и Санкт-Петербург.

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Как неандертальцы делали клей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Ridus

© Ridus

Международная команда исследователей из Германии и США провела эксперимент, в ходе которого удалось выяснить, как неандертальцы получали клей.

Известно, что для изготовления орудий труда древние люди использовали клей, но как именно они получали липкое вещество до недавнего времени было непонятно.

Как правило, неандертальцы использовали клей, изготовленный из бересты. Считается, что для этого нужно накаливать материал в закрытой емкости, куда нет доступа кислорода. Нам захотелось узнать, способны ли были неандертальцы на такую технологию, — пояснили исследователи.

В процессе экспериментов оказалось, что неандертальцы придумали способ гораздо проще, который не требует герметичной печи.

Для получения клея неандертальцы брали березовую кору и жгли ее рядом рядом с емкостью с прямой стенкой. Береста плавилась и приклеивалась к стенке, после чего ее можно оттуда соскребать и использовать для изготовления инструментов.

В качестве стенки древние люди могли использовать, например, речную гальку. Ее просто добыть и невозможно поджечь.

Липкое смолообразное вещество, оседающее на камнях, вполне может выполнять функцию клея, тем более, что его состав сходен с археологическим материалом. Наш эксперимент показал, что для получения клея неандертальцам требовалось около 3 часов, рассказали авторы работы.

Смолой древние люди скрепляли наконечник с палкой, чтобы получилось копье, или использовали для получения бытовых инструментов.

Чтобы оценить прочность таких инструментов ученые испытали их с помощью робота. Он 170 раз пытался выдернуть вклеенный в трещину ветки осколок камня, воздействуя на него со строго определенной силой, но не смог.

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