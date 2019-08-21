Китайские туристы озолотили Россию

Центральный банк России впервые за всю историю наблюдений признал китайских туристов лидерами по совокупным расходам в России.

«В первом квартале 2019 года наибольшие совокупные траты в России „впервые в ряде наблюдений“ осуществили граждане Китая, констатировал ЦБ в своем отчете „Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации“. В январе — марте китайцы потратили в России 264 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее», — сообщает РБК.

Прежде больше всех в России тратили приезжие с Украины, за ними следовали путешественники из Европы, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Большинство всех иностранцев (59%) приезжали в Россию с деловыми целями, так что они скорее пытались увезти из страны деньги, а не потратить их.

В первом квартале 2019 года турпоток из Китая вырос на 17%, до 342 тысяч человек. В отличие от украинцев и бывших соотечественников из стран СНГ, благосостояние китайцев непрерывно растет, так что они могут позволить себе тратить гораздо больше. При этом в общем въездном турпотоке доля Китая составляет всего лишь 6%, тогда как Украины — 23%.

Как рассказывал «Ридус», у китайцев очень популярно байкальское туристическое направление, но местные жители и власти испытывают к гостям смешанные чувства: в регионе не хватает гостиничных номеров и транспорта для обслуживания туристов, а сами они прижимисты, много мусорят, нагло себя ведут и предпочитают пользоваться услугами турагентств и гостиниц, которыми владеют китайские предприниматели. В результате выгоды от наплыва туристов из КНР Россия получает меньше, чем могла бы, а львиную долю доходов забирает себе китайская диаспора.

Тем не менее байкальские предприниматели от китайских туристов все равно в плюсе — более доходной альтернативы в Иркутской области все равно нет, к тому же китайцы приезжают круглый год, что позволяет избежать проблем сезонности в бизнесе. Китайцы едут именно на иркутскую сторону Байкала, почти полностью игнорируя его бурятское побережье, хотя оно географически ближе к границе КНР, поскольку туристическая и транспортная инфраструктура лучше развита именно в Иркутской области. Также у китайских туристов популярны Москва и Санкт-Петербург.