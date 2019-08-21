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Киану Ривз снимется в роли Нео в четвертой части «Матрицы»

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© social media

© social media

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь снимутся в главных ролях в новом фильме режиссеров Вачовски «Матрица». Лана Вачовски лично подтвердила запуск съемок четвертой части знаменитой киноэпопеи.

«Франшиза стоимостью 1,6 миллиарда долларов возвращается с Ланой Вачовски у руля и первоначальными звездами перед камерой», — пишет The Guardian. Ожидается, что съемки фильма стартуют в начале 2020 года.

«Многие из идей о нашей реальности, которые Лили и я открыли 20 лет назад, имеют сегодня еще более важное значение. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими прекрасными друзьями», — сказано в заявлении Вачовски.

О том, что «Матрица», киноэпопея в жанре киберпоп о войне людей и машин, получит две новые части с прежними режиссерами и актерами, Киану Ривз впервые рассказал журналистам еще в 2016 году, но тогда не было никакой ясности с датой начала съемок.

Напомним, первые три части «Матрицы» были сняты братьями Вачовски (теперь они сменили пол и стали сестрами). Вачовски потратили на создание сценария к первому фильму и его продолжениям многие годы своей жизни. В результате получился невиданный микс из «Алисы в Стране чудес», «Профессии» Айзека Азимова, японских аниме и фильмов о восточных единоборствах. Сюжет и реплики героев насыщены философскими идеями, иной раз непростыми для понимания, а также большим количеством отсылок к разным религиозным источникам, прежде всего Библии.

Кинотрилогии «Матрица» сопутствовал огромный успех: «Мартица», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов по всему миру. Сам Киану Ривз благодаря роли Нео стал кинозвездой первой величины. Несмотря на съемки в откровенно неудачных картинах, у него есть целая армия фанатов, которые ценят его узнаваемый стиль и скромность.

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Как неандертальцы делали клей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Ridus

© Ridus

Международная команда исследователей из Германии и США провела эксперимент, в ходе которого удалось выяснить, как неандертальцы получали клей.

Известно, что для изготовления орудий труда древние люди использовали клей, но как именно они получали липкое вещество до недавнего времени было непонятно.

Как правило, неандертальцы использовали клей, изготовленный из бересты. Считается, что для этого нужно накаливать материал в закрытой емкости, куда нет доступа кислорода. Нам захотелось узнать, способны ли были неандертальцы на такую технологию, — пояснили исследователи.

В процессе экспериментов оказалось, что неандертальцы придумали способ гораздо проще, который не требует герметичной печи.

Для получения клея неандертальцы брали березовую кору и жгли ее рядом рядом с емкостью с прямой стенкой. Береста плавилась и приклеивалась к стенке, после чего ее можно оттуда соскребать и использовать для изготовления инструментов.

В качестве стенки древние люди могли использовать, например, речную гальку. Ее просто добыть и невозможно поджечь.

Липкое смолообразное вещество, оседающее на камнях, вполне может выполнять функцию клея, тем более, что его состав сходен с археологическим материалом. Наш эксперимент показал, что для получения клея неандертальцам требовалось около 3 часов, рассказали авторы работы.

Смолой древние люди скрепляли наконечник с палкой, чтобы получилось копье, или использовали для получения бытовых инструментов.

Чтобы оценить прочность таких инструментов ученые испытали их с помощью робота. Он 170 раз пытался выдернуть вклеенный в трещину ветки осколок камня, воздействуя на него со строго определенной силой, но не смог.

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