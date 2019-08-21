Киану Ривз снимется в роли Нео в четвертой части «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь снимутся в главных ролях в новом фильме режиссеров Вачовски «Матрица». Лана Вачовски лично подтвердила запуск съемок четвертой части знаменитой киноэпопеи.

«Франшиза стоимостью 1,6 миллиарда долларов возвращается с Ланой Вачовски у руля и первоначальными звездами перед камерой», — пишет The Guardian. Ожидается, что съемки фильма стартуют в начале 2020 года.



«Многие из идей о нашей реальности, которые Лили и я открыли 20 лет назад, имеют сегодня еще более важное значение. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими прекрасными друзьями», — сказано в заявлении Вачовски.



О том, что «Матрица», киноэпопея в жанре киберпоп о войне людей и машин, получит две новые части с прежними режиссерами и актерами, Киану Ривз впервые рассказал журналистам еще в 2016 году, но тогда не было никакой ясности с датой начала съемок.

Напомним, первые три части «Матрицы» были сняты братьями Вачовски (теперь они сменили пол и стали сестрами). Вачовски потратили на создание сценария к первому фильму и его продолжениям многие годы своей жизни. В результате получился невиданный микс из «Алисы в Стране чудес», «Профессии» Айзека Азимова, японских аниме и фильмов о восточных единоборствах. Сюжет и реплики героев насыщены философскими идеями, иной раз непростыми для понимания, а также большим количеством отсылок к разным религиозным источникам, прежде всего Библии.

Кинотрилогии «Матрица» сопутствовал огромный успех: «Мартица», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов по всему миру. Сам Киану Ривз благодаря роли Нео стал кинозвездой первой величины. Несмотря на съемки в откровенно неудачных картинах, у него есть целая армия фанатов, которые ценят его узнаваемый стиль и скромность.

