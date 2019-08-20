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Трамп снизошел до переговоров с законными властями Венесуэлы

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что представители его администрации ведут переговоры с окружением законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в Вашингтоне объявили тираном еще в начале года.

«Мы разговариваем с представителями на различных уровнях. Не хочу говорить, с кем, но на очень высоком уровне», — цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, текущий политический кризис в Венесуэле начался с массовых беспорядков и призывов к свержению Николаса Мадуро в январе 2019 года. Оппозиционный политик Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. В Госдепаратменте США заявили, что больше не считают Мадуро легитимным президентом страны.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.

Несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро продолжили поддерживать венесуэльские армия и полиция, а Хуан Гуайдо так и не сумел установить контроль над ключевыми органами власти страны.

В июне американская газета Washington Post сообщала, что президент Дональд Трамп устал от ошибок своего советника по национальной безопасности Джона Болтона и главного эксперта по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне, допущенных при оценке ситуации в Венесуэле, и перестал активно интересоваться происходящим в этой стране.

Определенную роль в сохранении у власти президента Мадуро сыграли российские военные специалисты. Джон Болтон заявил, что Россия и Венесуэла в мае нынешнего года якобы подписали новый оборонный контракт, однако эту информацию опровергли в российском посольстве. Тем не менее Трамп заявил о необходимости вывода российских военных советников из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

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