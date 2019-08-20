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Рогозин считает, что ядерные «таблетки» придут на смену солнечным батареям

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин убежден, что в будущем огромные солнечные батареи заменит новый источник питания — миниатюрные таблетки ядерного топлива.

Такую точку зрения глава компании высказал на встрече с участниками молодежного форума «Машук».

Я считаю, что есть перспектива в так называемых таблетках ядерных, — заявил Рогозин.

Он отметил, что в настоящее время Роскосмос тесно сотрудничает с Росатомом в области создания ядерных технологий.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что сейчас ведутся активные работы по созданию «межпланетного буксира, который будет использовать ядерную энергию».

Как писал «Ридус», неделю назад госкорпорация «Роскосмос» опубликовала отчет о своей работе за 2018 год, в котором сказано о завершении первого этапа проектирования «транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса», также известного как «ядерный буксир».

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