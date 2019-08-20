Рогозин считает, что ядерные «таблетки» придут на смену солнечным батареям
- 20 августа 2019, 15:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин убежден, что в будущем огромные солнечные батареи заменит новый источник питания — миниатюрные таблетки ядерного топлива.
Такую точку зрения глава компании высказал на встрече с участниками молодежного форума «Машук».
Я считаю, что есть перспектива в так называемых таблетках ядерных, — заявил Рогозин.
Он отметил, что в настоящее время Роскосмос тесно сотрудничает с Росатомом в области создания ядерных технологий.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что сейчас ведутся активные работы по созданию «межпланетного буксира, который будет использовать ядерную энергию».
Как писал «Ридус», неделю назад госкорпорация «Роскосмос» опубликовала отчет о своей работе за 2018 год, в котором сказано о завершении первого этапа проектирования «транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса», также известного как «ядерный буксир».
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