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Площадь лесного пожара на Канарах достигла 12 тысяч гектаров

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© Angel Medina G/EPA/TASS

© Angel Medina G/EPA/TASS

Площадь лесного пожара на испанском острове Гран-Канария достигла 12 тысяч гектаров.

В настоящее время периметр горящей территории составляет 78,8 километра, сообщает местная служба спасения.

Некоторые автомобильные дороги на острове перекрыты из соображений безопасности.

© Angel Medina G/EPA/TASS

Гран-Канария является третьим по величине и вторым по числу жителей островом в Канарском архипелаге.

Как ранее сообщал «Ридус», в воскресенье, 18 августа, из-за сильного лесного пожара на острове были эвакуированы около 4 тысяч человек. Тогда площадь пожаров составляла около 1,7 тысячи гектаров.

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