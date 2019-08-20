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В Подмосковье из-за тумана объявили желтый уровень опасности

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© AP/TASS

© AP/TASS

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности с 23:00 вторника, 20 августа, до 8:00 среды, 21 августа, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, желтый уровень введен из-за тумана, который может появиться в области в указанное время.

Желтый цвет при обозначении степени интенсивности опасных явлений означает, что погода потенциально опасна.

Как сообщал «Ридус», метеорологи ранее заявили, что сегодняшний вторник может стать самым теплым днем в этом месяце.

В некоторых районах столицы воздух может прогреться до 29 градусов.

Ранее синоптики обещали, что на этой неделе москвичи наконец-то почувствуют, что лето еще не закончилось.

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