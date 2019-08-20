В Подмосковье из-за тумана объявили желтый уровень опасности
- 20 августа 2019, 12:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности с 23:00 вторника, 20 августа, до 8:00 среды, 21 августа, сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, желтый уровень введен из-за тумана, который может появиться в области в указанное время.
Желтый цвет при обозначении степени интенсивности опасных явлений означает, что погода потенциально опасна.
Как сообщал «Ридус», метеорологи ранее заявили, что сегодняшний вторник может стать самым теплым днем в этом месяце.
В некоторых районах столицы воздух может прогреться до 29 градусов.
Ранее синоптики обещали, что на этой неделе москвичи наконец-то почувствуют, что лето еще не закончилось.
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