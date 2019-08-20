Что происходит за кулисами съёмок знаменитых фильмов: 10+ уникальных фото
- 20 августа 2019, 15:35
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Фильмы обладают удивительной способностью переносить нас в совершенно другой мир, где возможно всё, даже самое невероятное. Однако за волшебством кино стоит изнуряющая работа, многие часы подготовки и труд тысяч специалистов. Актёры и съёмочная группа порой идут в огонь и в воду в прямом смысле, чтобы после зрители ахнули при виде особенно эффектной сцены. И как бы ни была сложна работа в киноиндустрии, многие из нас хотели бы хоть одним глазком заглянуть за кулисы и узнать, что там происходит. Мы собрали для вас самые удивительные кадры со съёмочных площадок, чтобы вы увидели, как создавались легендарные фильмы, многие из которых стали нашими любимыми.
1. «Матрица», 1999
2. «Оно», 1990
3. «Леон», 1994
4. «Эдвард Руки-ножницы», 1990
5. «Титаник», 1997
5. «Сияние», 1980
6. «Инопланетянин», 1982
7. «Звёздные войны: Эпизод IV. Новая надежда», 1977
8. «Лабиринт Фавна», 2006
9. «Фантастические твари и где они обитают», 2016
10. «Убить Билла», 2003
11. «Молчание ягнят», 1991
12. «Конан-варвар», 1982
13. «Парк юрского периода», 1993
14. «Челюсти», 1975
15. «Планета обезьян», 1968
16. «Назад в будущее», 1985
17. «Гладиатор», 2000
18. «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», 2003
19. «Тёмный рыцарь», 2008
20. «Властелин колец», 2001—2003
Какая фотография впечатлила вас больше всего?
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