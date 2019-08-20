Что происходит за кулисами съёмок знаменитых фильмов: 10+ уникальных фото

Фильмы обладают удивительной способностью переносить нас в совершенно другой мир, где возможно всё, даже самое невероятное. Однако за волшебством кино стоит изнуряющая работа, многие часы подготовки и труд тысяч специалистов. Актёры и съёмочная группа порой идут в огонь и в воду в прямом смысле, чтобы после зрители ахнули при виде особенно эффектной сцены. И как бы ни была сложна работа в киноиндустрии, многие из нас хотели бы хоть одним глазком заглянуть за кулисы и узнать, что там происходит. Мы собрали для вас самые удивительные кадры со съёмочных площадок, чтобы вы увидели, как создавались легендарные фильмы, многие из которых стали нашими любимыми.

1. «Матрица», 1999

2. «Оно», 1990

3. «Леон», 1994

4. «Эдвард Руки-ножницы», 1990

5. «Титаник», 1997

5. «Сияние», 1980

6. «Инопланетянин», 1982

7. «Звёздные войны: Эпизод IV. Новая надежда», 1977

8. «Лабиринт Фавна», 2006

9. «Фантастические твари и где они обитают», 2016

10. «Убить Билла», 2003

11. «Молчание ягнят», 1991

12. «Конан-варвар», 1982

13. «Парк юрского периода», 1993

14. «Челюсти», 1975

15. «Планета обезьян», 1968

16. «Назад в будущее», 1985

17. «Гладиатор», 2000

18. «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», 2003

19. «Тёмный рыцарь», 2008

20. «Властелин колец», 2001—2003

Какая фотография впечатлила вас больше всего?