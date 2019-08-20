Китайский робопес научился делать сальто назад

Китайский аналог робота SpotMini от компании Boston Dynamics — четвероногий AlienGo — исполнил очередной трюк. На этот раз робот сделал сальто назад.

Несмотря на сходство с американским роботом, у AlienGo есть своя история, которая началась в 2017 году. Тогда китайцы представили своего первого робота Laikago — типичного четырехногого робота, который перемещался благодаря электроприводам. AlienGo является усовершенствованной моделью.



На этот раз компания решила продемонстрировать ловкость своего робопса.

На кадрах можно увидеть, как AlienGo делает сальто назад и переворачивается на ноги со спины. В начале прыжка робот отталкивается от пола всеми конечностями и начинает выполнять сальто.

После переворота робот приземляется на все четыре лапы. Они слегка подогнуты, чтобы сохранить равновесие, уточнили в компании.

Также в видеоролике показано, как робот научился самостоятельно переворачиваться на ноги, оказавшись на спине. Впервые разработчики показали, что видит AlienGo во время движения.

Камеры и датчики, расставленные по телу робопса, помогают ему ориентироваться в пространстве и обходить различные препятствия.