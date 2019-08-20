В Минэкономразвития вступились за владельцев дорожных камер

Чиновники Минэкономразвития направили в правительство доклад, из которого следует, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД уменьшает уровень аварийности. Тем самым ведомство встало на защиту владельцев дорожных камер, у которых начались проблемы после высказывания претензий со стороны президента Владимира Путина.

«Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий», — пишет РБК со ссылкой на документ.

Согласно докладу Минэкономразвития, среднее снижение аварийности при установке камер по концессиям достигает 19%, тогда как в местах, где установлены государственные камеры с фиксированной оплатой услуг фиксации нарушений, этот показатель не выше 15%.

«В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего», — указано в докладе. В качестве примера его авторы привели концессию в Подмосковье, где аварийность уменьшилась на 15—30%.

Как сообщал «Ридус», всего в России, по данным ГИБДД, действуют 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи мобильных комплексов фиксации нарушений. Больше всех на камерах удалось заработать ООО «МВС Груп», которая по концессии с 2016 года получает в Московской области с каждого оплаченного штрафа 233 рубля. В 2018 году эта компания заработала 3,1 миллиарда рублей — и вместо того, чтобы идти на улучшение дорожной обстановки, деньги пошли в частные руки.

Ранее на некорректное использование дорожных камер указал Владимир Путин. Президент напомнил, что камеры установлены на дорогах для снижения аварийности, травматизма и сохранения жизни людей, поэтому их не нужно прятать. «В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель», — отметил Путин. Предложение Путина не скрывать камеры на дорогах немедленно поддержали в Госдуме, но пока только на словах.

Кроме того, проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы взялась Генпрокуратура России. В надзорном ведомстве обеспокоены тем, что комплексы фиксации нарушений стали «источником дохода» для частных компаний, которым они приносят до 90% сумм от выписанных штрафов.