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Фотограф создаёт жуткие автопортреты, смешивая вымысел и реальность

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В наше время трудно представить свою жизнь без фотошопа. Каждый день мы делаем десятки фотографий, которые затем редактируем, приукрашивая реальность. 29-летний фотограф Бен Робинс (Ben Robins) из Великобритании использует цифровое искусство для создания автопортретов. Британец с 2008 года создаёт удивительные фотоманипуляции, исследуя границы между вымыслом и реальностью, юмором и страхом, жизнью и смертью, фокусируясь на уязвимости человеческого тела. На большинство его работ откровенно страшно, но очень любопытно смотреть.

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Какая из этих фотографий впечатлила вас больше всего?

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ФАС России оштрафовала телеканал CNN

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», являющуюся вещателем американского телеканала CNN в России.

Штраф за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала составил 200 тысяч рублей.

ФАС зафиксировала в эфире CNN ряд моментов, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи.

Отмечается, что уровень громкости в тех случаях достигал от 1,6 до 9,6 децибела при допустимых 1,5.

Согласно закону, при трансляции рекламы уровень громкости звука не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой передачи, сообщается на сайте ведомства.

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