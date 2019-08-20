Фотограф создаёт жуткие автопортреты, смешивая вымысел и реальность

В наше время трудно представить свою жизнь без фотошопа. Каждый день мы делаем десятки фотографий, которые затем редактируем, приукрашивая реальность. 29-летний фотограф Бен Робинс (Ben Robins) из Великобритании использует цифровое искусство для создания автопортретов. Британец с 2008 года создаёт удивительные фотоманипуляции, исследуя границы между вымыслом и реальностью, юмором и страхом, жизнью и смертью, фокусируясь на уязвимости человеческого тела. На большинство его работ откровенно страшно, но очень любопытно смотреть.

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Какая из этих фотографий впечатлила вас больше всего?