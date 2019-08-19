Тест: Способны ли вы помогать людям?
- 19 августа 2019, 20:22
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Умение помогать людям — большое искусство. Есть тонкая грань между назойливостью и безразличием, и далеко не каждый способен соблюдать баланс. Мы составили для вас ассоциативный тест, который расскажет правду о том, готовы ли вы помогать и насколько правильно это делаете. Отвечайте интуитивно. Поехали!
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