Показалось: 15 фотографий-иллюзий, которые обманут ваше зрение

По интернету постоянно гуляют фотографии, на которых изображено совсем не то, что кажется на первый взгляд. Виной тому чаще всего необычный ракурс или очень удачный момент. Мы собрали для вас самые смешные, нелепые и обескураживающие фотографии из серии «показалось», которые нагло обманут ваше зрение. А в самом низу вас ждёт забавный видеоролик от начинающей фокусницы.

1. «Я подумал, что водитель этой машины просто пялится на меня без всякой причины»

2. «И ваша нога медленно превращается в руку»

3. «Человек-птица!»

4. «Сколько собак вы видите?»

5. «Что с рукой этого парня?»

6. «Овца бежит?»

7. «Гигантская девушка играет в волейбол»

8. «Кажется, что это обычный галечный пляж, но если приглядеться...»

9. «У парня в рубашке крохотная ручка»

10. «Окна растекаются по зданию»

11. «Котик-качок»

12. «Кажется, что это две фотографии, но на самом деле одна»

13. «Я сначала испугался, но потом понял, что с моей собакой всё в порядке»

14. «Парень в отражении делает селфи»

15. «Жена делала фото и попросила посмотреть на неё, вот результат»

Бонус: урок магии от начинающей фокусницы

Какая фотография понравилась вам больше всего? Поделитесь с нами в комментариях!