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В МГУ предложили новый способ проверки чистоты воды

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Российские ученые из МГУ и НИТУ «МИСиС» разработали новый способ определения чистоты и безопасности воды. Они предложили диагностировать воду с помощью экологически безопасных наночастиц с флуоресцентными свойствами.

Этот способ намного точнее и быстрее предыдущих разработок, пояснили специалисты.

Новый метод позволяет одновременно проверять более сотни проб — это снижает затраты на анализы и повышает производительность работы, а также позволяет проводить тесты в труднодоступных источниках воды, — пояснили разработчики.

Последнее время ученые активно занимаются поисками средств для сохранения экологии, в том числе и чистоты водоемов. Из-за большого количества предприятий увеличилась концентрация токсичных химических элементов и соединений, которые частично попадают в воду.

Несмотря на современные системы очистки, в некоторых местах вода непригодна для употребления. Ученые разработали технологию, с помощью которой можно проверить чистоту воды без угрозы для человека и природы.

В частности, для замера концентрации тяжелых металлов в воде специалисты предлагают использовать поляризационный флуоресцентный анализ (ПФА).

Это сократит затраты и время на исследование.

Для тестирования мы используем углеродные квантовые точки — экологически безопасные наночастицы с размерами до 10 нанометров, которые обладают контролируемыми флуоресцентными свойствами. Они стабильны в водной среде и избирательно чувствительны по отношению к катионам меди, — рассказали ученые.
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