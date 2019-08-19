Как выглядела знахарка, жившая в Шотландии в железном веке
- 19 августа 2019, 12:57
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Студентка из Университета Данди реконструировала внешность женщины-друида, жившей на территории Шотландии между 55 г. до н. э. и 400 г. н. э. Череп женщины очень необычный, поэтому он привлек внимание специалистов.
Напомним, что друиды — жрецы у древних кельтских народов, организованные в виде замкнутого, но не наследственного сословия. Как правило, друиды занимались астрономией, знахарством и врачеванием.
Череп женщины, получивший имя Хильда, был обнаружен в 1833 году.
Согласно анализу черепа, женщина жила в железном веке. Для людей этого времени средняя продолжительность жизни составляла 30 лет, однако Хильде удалось дожить примерно до 60 лет.
Останки знахарки были найдены в Сторновее, на острове Льюис, у северного побережья Шотландии. Ее череп был одним из шести черепов «Druids of the Hebrides», представленных Френологическому обществу Эдинбурга в начале XIX века.
Все это время череп находился в Музее анатомии Эдинбургского университета, и лишь недавно его стали изучать.
Пока что ученые не смогли определить точное время жизни и смерти женщины, но точно известно, что Хильда имела кельтское происхождение.
На момент смерти у женщины уже не было зубов, и ученые предполагают, что большую часть своей жизни они провела беззубой. Из-за этого произошла трансформация челюсти, что отчетливо видно на реконструкции.
По черепу видно, что Хильда была беззубой, что неудивительно, если учесть диету народа в то время. Удивительно, как ей удалось дожить до такого преклонного возраста, — рассказала Карен Флеминг, студентка, воссоздавшая облик шотландской женщины.
Реконструкция показывает Хильду уже в преклонном возрасте — с морщинами и седыми волосами. Характерный прикус при отсутствии зубов удлинил подбородок женщины. На голове у Хильды студентка разместила объемный платок.
Другие факты о внешности женщины железного века нам неизвестны: рост, телосложение и другие особенности Хильды так и остаются загадкой. Также не ясно, как и почему она умерла.
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