Как выглядела знахарка, жившая в Шотландии в железном веке

Студентка из Университета Данди реконструировала внешность женщины-друида, жившей на территории Шотландии между 55 г. до н. э. и 400 г. н. э. Череп женщины очень необычный, поэтому он привлек внимание специалистов.

Напомним, что друиды — жрецы у древних кельтских народов, организованные в виде замкнутого, но не наследственного сословия. Как правило, друиды занимались астрономией, знахарством и врачеванием.

Череп женщины, получивший имя Хильда, был обнаружен в 1833 году.

Согласно анализу черепа, женщина жила в железном веке. Для людей этого времени средняя продолжительность жизни составляла 30 лет, однако Хильде удалось дожить примерно до 60 лет.

Останки знахарки были найдены в Сторновее, на острове Льюис, у северного побережья Шотландии. Ее череп был одним из шести черепов «Druids of the Hebrides», представленных Френологическому обществу Эдинбурга в начале XIX века.

Все это время череп находился в Музее анатомии Эдинбургского университета, и лишь недавно его стали изучать.

Пока что ученые не смогли определить точное время жизни и смерти женщины, но точно известно, что Хильда имела кельтское происхождение.

На момент смерти у женщины уже не было зубов, и ученые предполагают, что большую часть своей жизни они провела беззубой. Из-за этого произошла трансформация челюсти, что отчетливо видно на реконструкции.

По черепу видно, что Хильда была беззубой, что неудивительно, если учесть диету народа в то время. Удивительно, как ей удалось дожить до такого преклонного возраста, — рассказала Карен Флеминг, студентка, воссоздавшая облик шотландской женщины.

Реконструкция показывает Хильду уже в преклонном возрасте — с морщинами и седыми волосами. Характерный прикус при отсутствии зубов удлинил подбородок женщины. На голове у Хильды студентка разместила объемный платок.

Другие факты о внешности женщины железного века нам неизвестны: рост, телосложение и другие особенности Хильды так и остаются загадкой. Также не ясно, как и почему она умерла.