Из-за лесного пожара на Канарах эвакуировали около 4 тысяч человек

Из-за сильного лесного пожара на острове Гран-Канария эвакуированы около 4 тысяч человек, сообщает испанское агентство EFE.

Очередной пожар начался в субботу, 17 августа. В настоящее время огнем объято около 1,7 тысячи гектаров леса. Некоторые автомобильные дороги на острове перекрыты из-за соображений безопасности.

Агентство отмечает, что тушение огня осложняется из-за очень жаркой погоды и сильного ветра.



В борьбе со огнем задействованы несколько сотен человек, включая авиатехнику.

Взять пожар под контроль пока не удалось, сообщает агентство со ссылкой на спасателей.

Ранее сильный лесной пожар возник на Гран-Канарии неделю назад, 10 августа, Огонь тогда уничтожил более 1 тысячи гектаров леса. Были эвакуированы сотни людей.