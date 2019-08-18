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Десять тысяч человек лишились крова из-за пожара в столице Бангладеш

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© pixabay.com

© pixabay.com

В результате мощнейшего пожара в столице Бангладеш Дакке не менее 10 тысяч человек лишились жилья, пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, пожар возник поздно вечером в пятницу в трущобах столичном районе Мирпур.

Из-за того, что большая часть лачуг были покрыты пластиковой кровлей, молниеносно вспыхнули около двух тысяч строений, жители едва успевали их покинуть.

Газета со ссылкой на местную полицию сообщает, что несмотря на пожар такой силы, обошлось без жертв.

Выяснилось, что многих жителей района не было дома, так как они праздновали окончание хаджа.

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