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Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали

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© EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

© EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

Председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера экстренно госпитализировали в Люксембурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что главе ЕК потребовалась срочная операция по удалению желчного пузыря.

В связи с недомоганием Юнкер был вынужден прервать свой отпуск в Австрии, его отправили в Люксембург.

Срок 64-летнего люксембуржца Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября, его сменит гражданка Германии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал «Ридус», министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в июле была избрана председателем Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти Европейского союза. Она станет первой в истории ЕС женщиной на этом высоком посту.

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