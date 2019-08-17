Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали

Председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера экстренно госпитализировали в Люксембурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что главе ЕК потребовалась срочная операция по удалению желчного пузыря.

В связи с недомоганием Юнкер был вынужден прервать свой отпуск в Австрии, его отправили в Люксембург.

Срок 64-летнего люксембуржца Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября, его сменит гражданка Германии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал «Ридус», министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в июле была избрана председателем Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти Европейского союза. Она станет первой в истории ЕС женщиной на этом высоком посту.