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В России создадут спутник-невидимку

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

В России готовятся к производству космических аппаратов нового типа — «спутников-невидимок». По замыслу инженеров, такие аппараты будут практически незаметны в видимом диапазоне спектра.

Об этом заявили представители госкорпорации «Роскосмос». Проект уже запатентован и в скором времени инженеры приступят к производству.

Технология заключается в покрытии спутников специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет, — пояснили в Роскосмосе.

Специальная пленка позволит снизить видимость объекта в десять раз. Маскировать будут только те объекты, которые находятся на орбите с высотой около 10−20 тысяч километров, так как радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными, в связи с чем необходимо использовать методы оптического наблюдения.

Также такую технологию можно применять в военных целях. Несмотря на то, что спутник будет замаскирован, его можно будет увидеть на снимках, сделанных в радиолокационном и оптическом диапазонах.

Они покажут не только сам объект, но и его траекторию движения.

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