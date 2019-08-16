Роботизированные шорты помогут дольше бежать и меньше уставать

Американские изобретатели создали роботизированную спортивную одежду, которая поможет сделать физические упражнения более эффективными, но менее энергозатратными. Первыми в линейке одежды появились велосипедные шорты.

В них можно бегать или заниматься быстрой ходьбой. С помощью специальных роботизированных вставок у спортсмена сокращаются затраты энергии, что позволяет преодолеть большее расстояние.

Во время испытаний при беге сохранялось 4% энергии, при ходьбе — 9%. Пока что тестовый образец показывает незначительные результаты, но разработчики пояснили, что показатели будут увеличены в несколько раз.

Экзокостюм весит 5 кг и состоит из двух тканевых частей, расположенных на бедрах. Набедренная часть связана с тканевым поясом. Кабели, идущие от ремня, стимулируют бедра, чтобы помочь ногам разгибаться в движении.

Робошорты сами понимают, когда человек бежит или спокойно идет. Это помогают определить датчики, расположенные на торсе и бедрах.

Моторный блок на задней части костюма начинает тянуть трос непосредственно перед тем, как передняя нога пользователя ударяется о землю, помогая разгибанию ног и тем самым уменьшая количество энергии, — пояснили ученые.

В рамках испытаний разработчики протестировали костюм на девяти участниках, которым предложили позаниматься на беговой дорожке. Они должны были пройти 450 метров за 5 минут и пробежать 750 метров за 5 минут как с включенным, так и выключенным костюмом.

Несмотря на дополнительную тяжесть костюма, участники не ощутили сильной нагрузки. В будущем разработчики планируют еще больше облегчить костюм.

Такой небольшой эксперимент подтвердил эффективность прототипа, из которого в будущем получится спортивный костюм.

Разработчики предполагают, что их устройство будет использоваться людьми, чья работа связана с большими физическими нагрузками. Например, спасателями, пожарными и военнослужащими.