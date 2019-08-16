Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне»

Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.

«Мое утро началось с новостей об этом удивительном происшествии сегодня, рейсе „Уральских авиалиний“. Его капитан и экипаж посадили самолет после того, как в него дважды попали птицы. Посадили его в поле — никто не погиб! Конечно, это напоминает мне события января 2009 года — мой опыт во время „чуда на Гудзоне“», — цитирует Андерсона РЕН ТВ.



По его словам, экипаж самолета, в частности пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, проявили себя как «великие лидеры», которые взяли на себя всю тяжесть ответственности и приняли верное решение.

«И это как раз про этот экипаж и этого капитана. Он был готов, они были готовы — они взяли под контроль ситуацию, которая была не легче, чем у нас на рейсе 1549», — отметил Дэйв Андерсон.

Самая известная в США история спасения пассажиров самолета с отказавшими двигателями случилась 15 января 2009 года. Выполнявший рейс Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл Airbus А320 авиакомпании US Airways через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей птиц, из-за чего у него заглохли оба двигателя. Тем не менее пилот Чесли Салленбергер сумел посадить самолет на реку Гудзон. Все находившиеся на борту 155 человек выжили. Журналисты окрестили происшествие «чудом на Гудзоне», по этой истории был снят одноименный фильм с Томом Хэнксом в главной роли, а Салленбергер стал национальным героем.

За всю историю авиации известно менее десяти случаев успешного приводнения пассажирских самолетов, которые обошлись без человеческих жертв.

Напомним, следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа двигателей из-за столкновения с птицами.



На борту A321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. За медицинской помощью обратились 76 человек. Часть пассажиров после пережитого стресса сдали билеты, но некоторые уже прибыли в Крым на борту других самолетов. Кроме того, они выложили в интернет записи со своих смартфонов, которые позволили оценить ситуацию как во время взлета, так и во время аварийной посадки, а также после эвакуации. На видео был зафиксирован и момент попадания птицы в правый двигатель лайнера.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении ходатайствовать о представлении Дамира Юсупова и остальных членов экипажа к государственным наградам. Мнение Куйвашева разделили и сами спасенные от смерти пассажиры, а также пользователи соцсетей. Один из пассажиров эмоционально поблагодарил пилотов сразу после того, как выбрался из самолета на землю. Тем не менее Юсупов героем себя считать отказался.

