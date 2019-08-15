В эпоху палеоцена на Земле жили гигантские пингвины
- 15 августа 2019, 11:45
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда палеонтологов из Кентерберийского и Зенкенбергского музеев проводила раскопки в Новой Зеландии и обнаружила неизвестный науке вид вымерших пингвинов.
Согласно анализу скелета, рост пингвина был около 160 сантиметров, а его вес — почти 80 килограммов.
В ходе раскопок были обнаружены только кости нижних конечностей, но ученые предполагают, что в этой местности могут находиться и другие останки пингвинов.
Новый вид гигантских пингвинов получил название Crossvallia waiparensis в честь новозеландской реки Уайпара.
Самым крупным ныне живущим пингвином считается вид императорских пингвинов. Взрослые особи достигают 1,1 метра и весят до 35 килограммов. Однако в древности на Земле существовали огромные пингвины размером на 40 сантиметров больше среднего роста императорских.
Останки животного хорошо сохранились, что позволило ученым определить его род: своей морфологией и эпохой обитания он напоминает другой ранее обнаруженный вид гигантского древнего пингвина — Crossvallia unienwillia.
Во времена обитания Crossvallia климат Новой Зеландии и Антарктиды серьезно отличался от нынешнего. Так, Антарктида была покрыта лесами, — отметили ученые.
Останки древней птицы обнаружили в русле реки. Пока что трудно сказать, в каком возрасте и из-за чего умер этот пингвин.
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