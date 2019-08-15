В эпоху палеоцена на Земле жили гигантские пингвины

Команда палеонтологов из Кентерберийского и Зенкенбергского музеев проводила раскопки в Новой Зеландии и обнаружила неизвестный науке вид вымерших пингвинов.

Согласно анализу скелета, рост пингвина был около 160 сантиметров, а его вес — почти 80 килограммов.

В ходе раскопок были обнаружены только кости нижних конечностей, но ученые предполагают, что в этой местности могут находиться и другие останки пингвинов.

Новый вид гигантских пингвинов получил название Crossvallia waiparensis в честь новозеландской реки Уайпара.

Самым крупным ныне живущим пингвином считается вид императорских пингвинов. Взрослые особи достигают 1,1 метра и весят до 35 килограммов. Однако в древности на Земле существовали огромные пингвины размером на 40 сантиметров больше среднего роста императорских.

Останки животного хорошо сохранились, что позволило ученым определить его род: своей морфологией и эпохой обитания он напоминает другой ранее обнаруженный вид гигантского древнего пингвина — Crossvallia unienwillia.

Во времена обитания Crossvallia климат Новой Зеландии и Антарктиды серьезно отличался от нынешнего. Так, Антарктида была покрыта лесами, — отметили ученые.

Останки древней птицы обнаружили в русле реки. Пока что трудно сказать, в каком возрасте и из-за чего умер этот пингвин.