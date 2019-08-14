В РПЦ объяснили снижение доли православных среди молодежи

Глава Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии Русской Православной Церкви иерей Святослав Шевченко прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, который показал заметное увеличение среди российской молодежи числа неверующих при почти трехкратном сокращении доли относящих себя к православным.

Как сообщал «Ридус», сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что лишь 63% граждан России считают себя православными. Согласно результатам исследования, 86% называющих себя православными прошли таинство крещения, из них 66% сделали это по решению родственников. При этом 34% россиян считают, что решение о крещении необходимо принимать во взрослом возрасте. Чаще всего (59%) об этом заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.



По данным ВЦИОМ, 5% граждан РФ считают себя последователями ислама, по 1% приходится на католиков и протестантов, 6% россиян считают себя верующими, но не принадлежат ни к одной из конфессий. 15% россиян считают себя неверующими, среди молодежи в возрасте 18−24 лет удельный вес атеистов составляет 37%. Еще 6% респондентов колеблются между верой и атеизмом.

«Статистика иллюстрирует несколько проблем. Первая из них — две трети граждан крестились, потому что родственники настояли. Получается, только треть крестились осознанно. Здесь может спасти только одно — возрождение института оглашенных, то есть поэтапное введение человека в Церковь через оглашение — систему образовательных программ. Если хотите, это социальный фильтр для проверки серьезности намерений», — заявил отец Святослав «Ридусу».



По его словам, в системе церковной работы с молодежью есть такие проблемы, которые не так-то просто решить.

«На мой субъективный взгляд, в Русской Православной Церкви она начинается с воскресных школ, где в подавляющем большинстве дети рисуют, делают поделки и готовят утренники к праздникам. У детей нет своего места в церковных реалиях. Они не встраиваются в общину. А еще зачастую в воскресные школы мальчишек и девчонок приводят совсем нецерковные родители. Потому что: а) бесплатно, б) организация досуга, в) плохому не научат. В результате — ребенку в храме говорят одно, а дома он видит совсем другое», — посетовал священнослужитель.

«Эта проблема усугубляется еще тем, что между воскресными школами и православными молодежными движениями отсутствует звено. Воскреска занимается с детьми до 11−12 лет, а в молодежке ребята с 16−17 лет. Подростки 12−15 лет выпадают из церковного поля зрения. А это время развития тинейджерского нигилизма. Есть, конечно, православные подростковые клубы, но их единицы, и нередко держатся они на энтузиазме их создателей», — пояснил иерей Святослав Шевченко.

Напомним, 11 августа 2019 года Курбан-байрам в одной только Москве отпраздновали 240 тысяч человек: такие данные о численности участников богослужений озвучил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.