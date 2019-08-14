Найден эффективный препарат от вируса Эбола

Ученые из Национального института биомедицинских исследований в Демократической Республике Конго опубликовали отчет, в котором рассказали о результатах исследования новых препаратов от Эболы.

Испытания этих препаратов начали проводить в 2018 году, и в исследовании почти за год приняло участие 725 пациентов.

Исследования проводились в Конго, где произошла крупная вспышка вируса Эбола, из-за которой погибло около 1900 человек.

Добровольцев разделили на две группы. Одним давали противовирусный препарат ремдесивир, другим — сразу три лекарства, основанных на моноклональных антителах, которые умеют распознавать вирус Эбола и активировать клетки для его уничтожения.

Из четырех протестированных препаратов один из наиболее успешных — REGN-EB3.

Ремдисивир и третий препарат под названием ZMapp, использующий моноклональные антитела, оказались менее эффективными и были исключены из исследования.



Американский препарат REGN-EB3 помог снизить уровень смертности от лихорадки Эбола до 29%, другие лекарства — лишь до 34%.

Самые лучшие результаты были у пациентов, которые начинали терапию на ранних стадиях заболевания.

Эбола стала предотвратимой и излечимой болезнью. Мы никогда от нее не избавимся окончательно, но мы должны быть в состоянии остановить крупные вспышки и эпидемии лихорадки, — заключили ученые.

В основном вспышки заболевания лихорадкой Эбола регистрируются в Африке.

Заразиться лихорадкой достаточно легко, поясняют ученые. Вирус Эбола передается человеку от египетских летучих собак и летучих мышей, в крови которых он живет. Как правило, заражение происходит при передаче вируса не от самих летучих мышей, а от других животных, например обезьян или антилоп.