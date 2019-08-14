найти ×
   
  • USD -0.40
    65.20
  • EUR -0.51
    72.90
СохранитьСохранено0
×

103311

Найден эффективный препарат от вируса Эбола

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Ученые из Национального института биомедицинских исследований в Демократической Республике Конго опубликовали отчет, в котором рассказали о результатах исследования новых препаратов от Эболы.

Испытания этих препаратов начали проводить в 2018 году, и в исследовании почти за год приняло участие 725 пациентов.

Исследования проводились в Конго, где произошла крупная вспышка вируса Эбола, из-за которой погибло около 1900 человек.

Добровольцев разделили на две группы. Одним давали противовирусный препарат ремдесивир, другим — сразу три лекарства, основанных на моноклональных антителах, которые умеют распознавать вирус Эбола и активировать клетки для его уничтожения.

Из четырех протестированных препаратов один из наиболее успешных — REGN-EB3.

Ремдисивир и третий препарат под названием ZMapp, использующий моноклональные антитела, оказались менее эффективными и были исключены из исследования.

Американский препарат REGN-EB3 помог снизить уровень смертности от лихорадки Эбола до 29%, другие лекарства — лишь до 34%.

Самые лучшие результаты были у пациентов, которые начинали терапию на ранних стадиях заболевания.

Эбола стала предотвратимой и излечимой болезнью. Мы никогда от нее не избавимся окончательно, но мы должны быть в состоянии остановить крупные вспышки и эпидемии лихорадки, — заключили ученые.

В основном вспышки заболевания лихорадкой Эбола регистрируются в Африке.

Заразиться лихорадкой достаточно легко, поясняют ученые. Вирус Эбола передается человеку от египетских летучих собак и летучих мышей, в крови которых он живет. Как правило, заражение происходит при передаче вируса не от самих летучих мышей, а от других животных, например обезьян или антилоп.

Когда звери заражены, вирус попадает во все биологические жидкости: кровь, выделения, сперму и т. д. Если человек случайно контактирует со средой, где есть следы зараженных животных, он может подцепить вирус. Особенно если у него есть открытые кожные раны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-5344710читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
103051читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

8297416читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

623727418читать позжечитаю позже