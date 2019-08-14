найти ×
   
  • USD -0.40
    65.20
  • EUR -0.51
    72.90
СохранитьСохранено0
×

-103025

Обиженный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам

Small default
© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В Перми правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который перерезал спасательные канаты промышленным альпинистам.

По версии следствия, двое альпинистов работали на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома.

Нетрезвому жителю этого дома не понравилось, что кто-то висит над его окном, и он потребовал, чтобы высотники прекратили работы.

Когда же мужчина получил отказ, то поднялся на крышу и перерезал спасательный канат. В результате один из рабочих сорвался. Однако, пролетев несколько этажей, он повис на страховочном тросе.

Второй рабочий быстро поднялся на крышу и вытянул наверх своего коллегу, в то время как нетрезвый мужчина оттуда ушел, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В настоящее время в отношении пермяка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
623727418читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
18039955читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

11553808читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

18661107читать позжечитаю позже