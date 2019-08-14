Обиженный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам

В Перми правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который перерезал спасательные канаты промышленным альпинистам.

По версии следствия, двое альпинистов работали на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома.

Нетрезвому жителю этого дома не понравилось, что кто-то висит над его окном, и он потребовал, чтобы высотники прекратили работы.

Когда же мужчина получил отказ, то поднялся на крышу и перерезал спасательный канат. В результате один из рабочих сорвался. Однако, пролетев несколько этажей, он повис на страховочном тросе.

Второй рабочий быстро поднялся на крышу и вытянул наверх своего коллегу, в то время как нетрезвый мужчина оттуда ушел, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В настоящее время в отношении пермяка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений».