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СМИ: из-за потери детали при взлете «Боинг» вернулся в аэропорт Нью-Йорка

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Экипаж самолета Boeing-777 китайской авиакомпании China Eastern Airlines вынужден был принять решение о возвращении в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди.

Причиной этого стала потеря важной детали при взлете, сообщает Airlive.

По данным портала, рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16:25 по местному времени и приземлился в том же аэропорту в 19:25. Однако об этом происшествии стало известно только сейчас.

Согласно предоставленной сайту одним из пассажиров фотографии, на крыле лайнера не хватает интерцептора — специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.

В сообщении также отмечается, что в момент ЧП на борту находились около 300 пассажиров.

Самолету пришлось совершить несколько кругов вокруг аэропорта для выработки топлива. Приземление прошло успешно.

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