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Задержанные в изоляторе Сургута сообщили о применявшихся к ним пыткам

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© president-sovet.ru

© president-sovet.ru

Задержанные, оказавшиеся в изоляторе временного содержания № 1 в Сургуте, пожаловались на пытки члену СПЧ Андрею Бабушкину.

Посетив с проверкой этот изолятор, Бабушкин встретил там много людей, жалующихся на применение к ним пыток.

«У одного помещенного под стражу проломлен череп», — приводятся его слова на сайте СПЧ.

Бабушкин также рассказал о другом заключенном, показавшем ему страшные ожоги на ногах. При этом в изоляторе утверждают, что ожоги появились еще до задержания, хотя этот мужчина находится под стражей уже 16 месяцев.

В этой связи правозащитник призвал уделять довольно серьезное внимание проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО.

По его собственному признанию, он был шокирован масштабами и безнаказанностью пыток. При этом он отметил, что руководство УМВД Сургута понимает проблему и работает над выявлением сотрудников, причастных к пыткам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, ведомство выявило ряд «незначительных нарушений».

Ранее «Ридус» писал о том, что суд в Забайкалье взыскал с МВД РФ 200 тысяч рублей за пытки в полиции.

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