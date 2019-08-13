Задержанные в изоляторе Сургута сообщили о применявшихся к ним пыткам
- 13 августа 2019, 22:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Задержанные, оказавшиеся в изоляторе временного содержания № 1 в Сургуте, пожаловались на пытки члену СПЧ Андрею Бабушкину.
Посетив с проверкой этот изолятор, Бабушкин встретил там много людей, жалующихся на применение к ним пыток.
«У одного помещенного под стражу проломлен череп», — приводятся его слова на сайте СПЧ.
Бабушкин также рассказал о другом заключенном, показавшем ему страшные ожоги на ногах. При этом в изоляторе утверждают, что ожоги появились еще до задержания, хотя этот мужчина находится под стражей уже 16 месяцев.
В этой связи правозащитник призвал уделять довольно серьезное внимание проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО.
По его собственному признанию, он был шокирован масштабами и безнаказанностью пыток. При этом он отметил, что руководство УМВД Сургута понимает проблему и работает над выявлением сотрудников, причастных к пыткам.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, ведомство выявило ряд «незначительных нарушений».
Ранее «Ридус» писал о том, что суд в Забайкалье взыскал с МВД РФ 200 тысяч рублей за пытки в полиции.
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