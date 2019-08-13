Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
- 13 августа 2019, 14:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены от участия в соревнованиях за нарушения антидопинговых правил, сообщает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).
По данным организации, случаи употребления россиянами запрещенных средств были выявлены в ходе перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.
За нарушения допинговых правил отстранены Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.
Глава IWF Тамаш Аян отметил, что федерация сожалеет о произошедших несколько лет назад случаях употребления допинга в тяжелой атлетике.
«Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от нарушений, выявленных в России осведомителями, СМИ и Всемирным антидопинговым агентством», — добавил Аян.
Из-за допингового скандала сборная России по тяжелой атлетике была отстранена от участив в Олимпиаде-2016.
Ранее, как сообщал «Ридус», совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Этот вопрос будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории, а также проверки лиц, допущенных к работе со спортсменами.
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