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Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг

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Давид Беджанян © ТАСС/ Роман Кручинин

Давид Беджанян © ТАСС/ Роман Кручинин

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены от участия в соревнованиях за нарушения антидопинговых правил, сообщает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

По данным организации, случаи употребления россиянами запрещенных средств были выявлены в ходе перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.

За нарушения допинговых правил отстранены Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.

Глава IWF Тамаш Аян отметил, что федерация сожалеет о произошедших несколько лет назад случаях употребления допинга в тяжелой атлетике.

«Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от нарушений, выявленных в России осведомителями, СМИ и Всемирным антидопинговым агентством», — добавил Аян.

Из-за допингового скандала сборная России по тяжелой атлетике была отстранена от участив в Олимпиаде-2016.

Ранее, как сообщал «Ридус», совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Этот вопрос будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории, а также проверки лиц, допущенных к работе со спортсменами.

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