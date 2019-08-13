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Около 200 шкур редкого питона изъяли у пассажиров Домодедово

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© customs.ru

© customs.ru

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово изъяли у пассажиров 190 шкур сетчатого питона.

Общая стоимость изъятой контрабанды составила более 1,6 миллиона рублей.

Сначала таможенники обнаружили 103 выделанные и окрашенные шкуры рептилий длиной от 180 до 210 сантиметров в ручной клади гражданки России, пассажирки рейса Дубай - Москва.

Спустя два дня в багаже гражданина Украины, пассажира Доха - Москва, было обнаружено 87 подобных шкур длиной от 140 до 445 сантиметров, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Как отметили в ведомстве, оба пассажира заявили, что не были в курсе стоимости шкур рептилий и поэтому не декларировали их.

Женщина рассказала, что кожу ее попросила перевезти подруга. По словам мужчины, он перевозил отрезы кожи по просьбе девушки, живущей на Бали, и в дальнейшем собирался передать их для производства кожгалантереи.

Сетчатый питон включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В настоящее врем решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении нарушителей.

Ранее, как сообщал «Ридус», сотрудники таможни международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажира, который пытался пронести через зеленый коридор чемодан красной икры.

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