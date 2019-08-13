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Найдено весомое доказательство существования Вавилонского плена

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Археологи из Университета Северной Каролины проводили раскопки на Храмовой горе в Иерусалиме и обнаружили доказательства существования Вавилонского плена.

Ученые нашли черепки от керамических изделий, золотые и серебряные украшения, наконечники стрел вавилонян. Все артефакты располагались в культурном слое, датированном примерно с VII по VI век до н. э., и были покрыты большим количеством пепла.

Кажется, мы нашли первые прямые доказательства нападения вавилонян в 586 году до н. э. на Иудейское царство, — пояснили археологи.

Напомним, что Вавилонский плен — это период в истории еврейского народа с 597 по 539 год до н. э. В это время иудейский народ, потеряв свою политическую самостоятельность, был уведен в плен вавилонянами.

В том числе был разрушен и Первый Иерусалимский храм, построенный в 950 году до н. э. До сих пор удавалось обнаружить только косвенные доказательства захвата и разрушения города.

Но недавно археологам посчастливилось найти прямые доказательства этих событий. Раскопанный слой того периода содержал пепел и несколько древних артефактов.

Наконечник стрелы

Наконечник стрелы

Части украшений, керамики, домашней утвари, наконечники стрел — все относится к периоду Вавилонского плена. Артефакты находились недалеко друг от друга, это объясняется тем, что место было внутри кольца городских стен того периода.

Иерусалим действительно был разрушен в период Вавилонского плена. А то, насколько сильно пострадали посуда и украшения, показывает, что захват был стремительным и жестоким, — пояснили ученые.
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