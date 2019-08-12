Трубопровод для рыб: новое изобретение сняли на видео
- 12 августа 2019, 16:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети набирает популярность вирусное видео, запечатлевшее любопытное изобретение, именуемое Fish Tube.
Дословно это название переводится как «труба для рыб», но по факту — это резиновый трубопровод, через который рыб переправляют из одного водоема в другой.
Эта система транспортировки позволяет им преодолевать плотины за считанные секунды, а не за целый день.
Журнал Popular Mechanics подробно рассказал о Fish Tube еще в 2014 году. По данным издания, рыба передвигается в трубе с помощью воздуходувки и вентиляторов, достигая скорости 9 метров в секунду.
Ролик, демонстрирующий действие трубы, был размещен в Сети американской медиа-компанией Cheddar. В итоге он уже набрал 11,5 миллионов просмотров.
Войти через социальные сети: