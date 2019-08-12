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Трубопровод для рыб: новое изобретение сняли на видео

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© twitter.com

© twitter.com

В Сети набирает популярность вирусное видео, запечатлевшее любопытное изобретение, именуемое Fish Tube.

Дословно это название переводится как «труба для рыб», но по факту — это резиновый трубопровод, через который рыб переправляют из одного водоема в другой.

Эта система транспортировки позволяет им преодолевать плотины за считанные секунды, а не за целый день.

Журнал Popular Mechanics подробно рассказал о Fish Tube еще в 2014 году. По данным издания, рыба передвигается в трубе с помощью воздуходувки и вентиляторов, достигая скорости 9 метров в секунду.

Ролик, демонстрирующий действие трубы, был размещен в Сети американской медиа-компанией Cheddar. В итоге он уже набрал 11,5 миллионов просмотров.

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