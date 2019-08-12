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Тело младенца нашли в Подмосковье во время сортировки мусора

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© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

На конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале было обнаружено тело младенца женского пола.

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области, в ночь с 10 на 11 августа шесть грузовиков из Раменского доставили мусор в комплекс переработки отходов «Прогресс».

После того как мусор поместили на конвейерную ленту для сортировки, работники комплекса нашли на ней тело младенца.

По данному факту организована доследственная проверка.

Осмотрено место происшествия, изъята документация, опрошены работники комплекса, назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области сотрудники полиции задержали 38-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Она призналась, что родила сына дома, а потом закопала его неподалеку.

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