Какие существа могут жить на Юпитере

Многие говорят о возможной жизни на Марсе, но почему-то все забывают о другой планете Солнечной системы — Юпитере, где вполне подходящая экосистема.

Несмотря на то, что на газовом гиганте отсутствует какая-либо твердая поверхность, там могут существовать различные формы жизни, которых еще нет на Земле. Например, американский астроном и популяризатор науки Карл Саган предположил, что на Юпитере возможно существование флоатеров, синкеров и хантеров.

На первый взгляд может показаться, что это всего лишь фантазии, но Саган обосновал свой выбор с научной точки зрения.

Так, флоатеры — это огромные существа, достигающие в длину несколько километров. Несмотря на размеры, они могли бы быть очень легкие, подобно воздушным шарам.

Такая форма и вес позволили бы им свободно держаться в атмосфере Юпитера и вырабатывать энергию благодаря использованию органических молекул.

Флоатеры

Синкеры покажутся нам более привычными, так как внешне они могут быть похожи на обычные земные микроорганизмы. Но для жизни на планете им придется избегать горячие конвекторные потоки Юпитера. Из-за неблагоприятных условий планеты им, вероятно, нужно было бы иметь способность к массовому и быстрому размножению.



Cинкеры и флоатеры, по мнению Карла Сагана, могут питаться какими-либо органическими веществами. Хищниками на Юпитере являются хантеры (от англ. hunter — охотник).



Вероятность возникновения подобных полуорганизмов где-нибудь на Юпитере довольно мала, однако вполне реальна, считает современное научное сообщество.

