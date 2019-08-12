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Упряжка робособак протащила за собой микроавтобус

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Четвероногие роботы Laikago от китайской компании Unitree Robotics в очередной раз показали свою мощность и ловкость. На этот раз разработчики заставили роботов тянуть за собой автомобиль.

Это не новшество в робототехнике. До китайцев такой трюк проделали специалисты Boston Dynamics: упряжка из десяти роботов протянула за собой беспилотный грузовик.

Напомним, что китайский робот создан по прототипу известного SpotMini от компании Boston Dynamics. Laikago получил свое имя в честь советской собаки-космонавта Лайки.

В новом видео от китайской компании Unitree Robotics восемь собакоподобных роботов тянут за собой микроавтобус китайской марки Wuling Motors. За рулем автомобиля никого не было, зато в салоне находились пассажиры.

Также инженеры показали, что их роботы способны переносить на себе человека: четверка Laikago носила на своих спинах одного из ученых.

Для тренировки силы и равновесия инженеры устраивают своим устройствам различные испытания. Например, заставляют их перетягивать канат, проходить лабиринты и выполнять физические упражнения.

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