Упряжка робособак протащила за собой микроавтобус

Четвероногие роботы Laikago от китайской компании Unitree Robotics в очередной раз показали свою мощность и ловкость. На этот раз разработчики заставили роботов тянуть за собой автомобиль.

Это не новшество в робототехнике. До китайцев такой трюк проделали специалисты Boston Dynamics: упряжка из десяти роботов протянула за собой беспилотный грузовик.

Напомним, что китайский робот создан по прототипу известного SpotMini от компании Boston Dynamics. Laikago получил свое имя в честь советской собаки-космонавта Лайки.

В новом видео от китайской компании Unitree Robotics восемь собакоподобных роботов тянут за собой микроавтобус китайской марки Wuling Motors. За рулем автомобиля никого не было, зато в салоне находились пассажиры.

Также инженеры показали, что их роботы способны переносить на себе человека: четверка Laikago носила на своих спинах одного из ученых.



Для тренировки силы и равновесия инженеры устраивают своим устройствам различные испытания. Например, заставляют их перетягивать канат, проходить лабиринты и выполнять физические упражнения.