Более 12% питьевой воды в Подмосковье не соответствует нормам
- 12 августа 2019, 12:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Более 12% питьевой воды в Подмосковье не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В частности, удельный вес проб питьевой воды, которая не отвечает необходимым нормам по санитарно-химическим показателям, по данным за 1-е полугодие 2019 года, составил 12,5%.
Кроме того, не соответствовали требованиям 3,9% подземных источников.
В 2018 году не отвечало необходимым нормам 15% питьевой воды, сообщается на сайте регионального отделения Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили положительную динамику качества питьевой воды, поступающей жителям области.
В то же время в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства отметили, что проблема качества воды не всегда связана с качеством источника.
Нередко это происходит из-за ненадлежащей эксплуатации внутридомового водопровода.
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