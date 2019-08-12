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Более 12% питьевой воды в Подмосковье не соответствует нормам

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© pexels.com

© pexels.com

Более 12% питьевой воды в Подмосковье не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

В частности, удельный вес проб питьевой воды, которая не отвечает необходимым нормам по санитарно-химическим показателям, по данным за 1-е полугодие 2019 года, составил 12,5%.

Кроме того, не соответствовали требованиям 3,9% подземных источников.

В 2018 году не отвечало необходимым нормам 15% питьевой воды, сообщается на сайте регионального отделения Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили положительную динамику качества питьевой воды, поступающей жителям области.

В то же время в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства отметили, что проблема качества воды не всегда связана с качеством источника.

Нередко это происходит из-за ненадлежащей эксплуатации внутридомового водопровода.

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