На юге России ограничили движение по федеральным трассам из-за жары

На ряде участков федеральных трасс в Краснодарском крае и Республике Адыгея закрыли движение для большегрузного автотранспорта из-за жары.

В частности, закрыты участки дорог Р-217 «Кавказ» и А-160 по направлениям Майкоп — Кореновск и Бжедугхабль — Адыгейск.

Мера принята в связи с повышением температуры воздуха до 32 градусов и выше, сообщает пресс-служба дорожного агентства Росавтодор.

Движение для большегрузного транспорта закрыто с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

Согласно приказу Росавтодора, движение большегрузов по федеральным трассам в весенне-летний период ограничивают при температуре воздуха более 32 градусов тепла.