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Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Средний чек россиянина за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 рублей (или на 1,8%) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

По данным экспертов, это значение стало минимальным с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей.

При этом в Москве средний чек в июле увеличился по отношению к июню на 0,1% и составил 707 рублей. В то же время в годовом выражении этот показатель снизился в столице на 1,9%.

Президент исследовательского холдинга Андрей Милехин считает, что июльское сокращение среднего чека в первую очередь связано с сезонным фактором.

По его словам, размер среднего чека пошел на спад за счет удешевления овощей и фруктов.

«Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — приводит слова Милехина РИА Новости.

Исследование основано на данных потребления 40 тысяч граждан России и 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

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