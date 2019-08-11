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Байк-шоу «Ночных волков» уже посетили более 50 тысяч зрителей

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© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

Большой интерес вызвало байк-шоу «Тень Вавилона», которое проводит в эти выходные у горы Гасфорта под Севастополем мотоклуб «Ночные волки».

В первый день мероприятие посетили более 50 тысяч зрителей, сообщается на сайте правительства Севастополя.

В субботу, 10 августа, на шоу выступили рок-группы «Пилот» и «Кипелов», а одним из гостей фестиваля стал президент России Владимир Путин, который приехал к горе Гасфорта за рулем мотоцикла «Урал» с коляской.

В воскресную программу включены мотопробег, турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу на озере Гасфорта. Ожидается также, что будет побит рекорд России в парной тяге «Севастопольская тяга».

Вечером перед зрителями выступят Вадим Самойлов (экс-вокалист группы «Агата Кристи») и группа «Алиса», говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что шведскую группу Secret Service заставили отказаться от выступления на байк-шоу в Севастополе под угрозой прекращения концертов в Европе.

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