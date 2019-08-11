Найдено объяснение двухмиллиардному долгу подмосковного дворника

Работающая дворником жительница подмосковного Воскресенска могла задолжать почти 2 миллиардов рублей из-за налоговой службы, предположила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

По ее словам, несколько лет назад женщина устраивалась на работу курьером и на собеседовании заполнила несколько бланков, в результате чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов.

Теперь жертве мошенников приходится отдавать на выплату долга половину своей зарплаты в 15 тысяч рублей.

Семенова считает, что утечка персональных данных сотрудницы ЖКХ произошла по вине налоговой службы, которая их «слила», а мошенники в свою очередь оформили компанию на ничего не подозревающую гражданку.

«У меня на глазах человек судится 1,5 года, ни разу не был в условном городе N, тем не менее, на него оформлена компания, которая отмывала деньги», — рассказала омбудсмен радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что от методов преступников, промышлявших в 90-е годы, эта схема отличается тем, что тогда оформляли компании на бездомных людей.