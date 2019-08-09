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Пенсионерка полгода жила в квартире с покойным мужем

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© pixabay.com

© pixabay.com

В городе Переславле-Залесском Ярославской области жильцы дома пожаловались на жуткое зловоние, доносившееся из квартиры пожилой женщины, сообщает РЕН ТВ.

Когда к ней пришли сотрудники правоохранительных органов, они были шокированы, узнав, что пенсионерка вот уже полгода живет в квартире с покойным мужем.

Выяснилось, что хозяйка не верила, что ее супруг умер, и продолжала «ухаживать» за его телом в течение нескольких месяцев.

Пенсионерка сказала пришедшим полицейским, что ее муж «устал и просто спит».

Лежавший все это время на кровати покойный мужчина успел превратиться в мумию.

В УМВД по Ярославской области подтвердили телеканалу данный факт, не уточнив подробностей.

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