Пенсионерка полгода жила в квартире с покойным мужем
- 09 августа 2019, 22:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Переславле-Залесском Ярославской области жильцы дома пожаловались на жуткое зловоние, доносившееся из квартиры пожилой женщины, сообщает РЕН ТВ.
Когда к ней пришли сотрудники правоохранительных органов, они были шокированы, узнав, что пенсионерка вот уже полгода живет в квартире с покойным мужем.
Выяснилось, что хозяйка не верила, что ее супруг умер, и продолжала «ухаживать» за его телом в течение нескольких месяцев.
Пенсионерка сказала пришедшим полицейским, что ее муж «устал и просто спит».
Лежавший все это время на кровати покойный мужчина успел превратиться в мумию.
В УМВД по Ярославской области подтвердили телеканалу данный факт, не уточнив подробностей.
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