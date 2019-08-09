Член ОП РФ прокомментировал заявление на сайте посольства США
- 09 августа 2019, 21:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал опубликованное посольством США в Москве заявление, посвященное несогласованной акции в Москве, сообщает REGNUM.
Ранее агентство отмечало, что в заявлении посольства США говорилось, что в субботу, 10 августа, после митинга на проспекте Сахарова «некоторые протестующие планируют провести несанкционированные демонстрации». В дипмиссии порекомендовали американским гражданам «избегать демонстраций».
В предупреждении посольства США говорилось, что «недавние демонстрации привели к более чем тысяче арестов. Были свидетельства очевидцев о чрезмерном применении силы против протестующих».
Максим Григорьев в беседе с корреспондентом агентства отметил, что США нагло вмешиваются «во внутренние дела России».
По его словам, на официальном сайте посольства фактически опубликована реклама оппозиционного мероприятия 10 августа.
Ранее в пятницу, 9 апреля, российский МИД вызвал советника посольства США в Москве Тима Ричардсoна, чтобы вручить ему представление.
Недовольство ведомства вызвали публикации о несогласованной акции в Москве 3 августа, сделанные на сайте дипмиссии, отмечает News.ru.
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