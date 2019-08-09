Член ОП РФ прокомментировал заявление на сайте посольства США

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал опубликованное посольством США в Москве заявление, посвященное несогласованной акции в Москве, сообщает REGNUM.

Ранее агентство отмечало, что в заявлении посольства США говорилось, что в субботу, 10 августа, после митинга на проспекте Сахарова «некоторые протестующие планируют провести несанкционированные демонстрации». В дипмиссии порекомендовали американским гражданам «избегать демонстраций».

В предупреждении посольства США говорилось, что «недавние демонстрации привели к более чем тысяче арестов. Были свидетельства очевидцев о чрезмерном применении силы против протестующих».

Максим Григорьев в беседе с корреспондентом агентства отметил, что США нагло вмешиваются «во внутренние дела России».

По его словам, на официальном сайте посольства фактически опубликована реклама оппозиционного мероприятия 10 августа.

Ранее в пятницу, 9 апреля, российский МИД вызвал советника посольства США в Москве Тима Ричардсoна, чтобы вручить ему представление.

Недовольство ведомства вызвали публикации о несогласованной акции в Москве 3 августа, сделанные на сайте дипмиссии, отмечает News.ru.