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Спецназ выгнал журналистов из офиса подконтрольного Атамбаеву телеканала

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© Кaktus.media/ТАСС

© Кaktus.media/ТАСС

В Киргизии спецназ ворвался в здание, где расположен подконтрольный бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву телеканал «Апрель», сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора канала Лену Нечаеву.

Эфирное вещание телеканала было заблокировано в среду, 7 августа, наряду с некоторыми другими каналами, когда произошла первая спецоперация по задержанию бывшего главы государства.

Они вошли. Сказали, что мы должны немедленно покинуть здание. Журналисты даже свои личные вещи не успели собрать, — приводит агентство слова Нечаевой.

Напомним, бывший президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг, 8 августа. Экс-президент был вывезен с территории своей резиденции в селе Кой-Таш вместе со своими соратниками.

На следующий день его арестовали и поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.

Целые сутки сторонники экс-президента Киргизии оказывали сопротивление силовикам, взяли в плен несколько спецназовцев и убили еще одного, а сам Атамбаев записал видеообращение к нации.

Силовикам лишь с третьего штурма удалось прорваться в резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, после чего тот сдался. Всего во время проведения операции пострадали около ста человек.

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