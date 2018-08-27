В ИРИ нашли альтернативу иностранным приложениям для ноутбуков

Список российских программных продуктов, которые могут быть предустановлены на стационарные компьютеры и ноутбуки в дополнение к иностранным аналогам, составил Институт развития интернета (ИРИ), сообщает ТАСС.

Как отметили в институте, это касается лишь устройств на операционных системах Windows и MacOS.

Специалисты предложили восемь наиболее востребованных категорий приложений и программ.

Это браузеры и поисковики, почтовые клиенты, облачные хранилища, карты, музыкальные сервисы, редакторы документов, мессенджеры и цифровое TV.

По данным экспертов, в шести из восьми указанных категорий российские разработки являются весьма достойной альтернативой иностранным аналогам.

В частности, как рассказали агентству в ИРИ, браузеры и поисковики «Яндекс.Браузер», «Спутник» и Rambler составили конкуренцию Safari (MacOS) и Microsoft Edge (Windows), приложение «Яндекс.Карты» — аналогичным приложениям «Карты» на MacOS и Windows Maps, а облачные хранилища «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru» — программам iCloud и One Drive.

Генеральный директор ИРИ Сергей Петров заявил, что залогом новых возможностей является продвижение отечественных приложений и сервисов, сообщается на сайте института.

«У пользователя, на наш взгляд, должно быть полноценное меню выбора предустановленного ПО, которое включало бы и российские продукты. Ведь в 6 из 8 проанализированных категориях мы имеем конкурентоспособные, качественные аналоги», — добавил гендиректор ИРИ.

Как ранее сообщал «Ридус», Институт развития интернета представил список отечественных мобильных приложений, которые являются аналогами иностранных продуктов и могут войти в реестр обязательных для установки на продающихся в России цифровых платформах. В перечень вошли поисковик «Яндекс», социальная сеть «ВКонтакте», антивирусная программа «Касперский» и многие другие продукты.